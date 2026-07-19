ASAE pede aos portugueses que denunciem erros de rotulagem

O Safe4eat é uma iniciativa de 23 países "destinada a sensibilizar os cidadãos para a segurança dos alimentos.

O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Luís Filipe Lourenço, apelou este domingo aos portugueses que estejam atentos aos rótulos e denunciem os erros ou problemas detetados, no quadro de uma campanha europeia em curso.



ASAE pede ajuda aos cidadãos DR

"Todos os consumidores devem estar informados daquilo que adquirem, devem estar informados e procurar que os produtos que consomem sejam aqueles que efetivamente procuram para consumir e que não haja aqui indução em erro por parte quem está a disponibilizar esses produtos", afirmou à Lusa Luís Filipe Lourenço.

O Safe4eat é uma iniciativa de 23 países "destinada a sensibilizar os cidadãos para a segurança dos alimentos, fornecendo-lhes orientações práticas e baseadas em dados científicos para que possam fazer escolhas alimentares informadas".

A campanha inclui ações nas redes sociais e outras iniciativas de sensibilização de modo a identificar problemas, criando canais entre as autoridades e os consumidores.

Para Luís Filipe Lourenço, "esta campanha é essencial para que possamos levar a cabo tudo aquilo que é segurança, tudo aquilo que é a leitura de rótulos e para que não haja desperdício alimentar".

"O objetivo da ASAE é que efetivamente os consumidores sejam também uma parte da fiscalização de todos os produtos, todos os sistemas e toda a cadeia, para "melhorar todo o sistema alimentar", explicou.

A iniciativa inclui publicações nas redes sociais, com "informações únicas e padronizadas em toda a Europa", procurando levar ao consumidor "uma sensibilização de que haja uma leitura dos rótulos, não só na área económica, mas também na saúde", salientou o inspetor-geral, que destacou os esforços europeus no controlo dos produtos.

A "segurança alimentar é uma prioridade" na UE e, caso seja detetado um problema num país, "a decisão é tomada globalmente", disse, recordando que esta segurança beneficia países como Portugal, que são destinos turísticos.

"Portugal é conhecido por ter os melhores produtos alimentares do mundo, na área do turismo também essa é uma vantagem que nós retiramos, em termos económicos, da qualidade dos produtos que temos disponíveis nos nossos operadores económicos".

Para isso, "a ASAE trabalha diariamente para que continue a ter qualidade e valorização", com a "garantia de que o consumidor não é induzido em erro quando consome o produto de procura", referiu.

Esta já é a sexta edição da campanha, que se foca este ano em "práticas de alimentação segura", com "orientações práticas sobre como ler rótulos, manipular, armazenar e preparar alimentos de forma segura, tudo com base nos dados científicos mais recentes", refere a organização da campanha, coordenada pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

Além disso, a campanha inclui "conselhos sobre dietas equilibradas, necessidades nutricionais, alegações de saúde e os dados científicos que as sustentam", além de apelos à "informação clara sobre a segurança dos aditivos, aromas alimentares, novos alimentos e rotulagem de alergénios, garantindo a transparência e a confiança dos consumidores".