Carlos Cabreiro disse ainda ser "prematuro" associar o suspeito a crimes cometidos contra algumas instituições desportivas, como Benfica, FC Porto, Sporting ou Doyen, embora tenha adiantado que o mesmo "é detido por tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e exfiltração de dados de algumas instituições, inclusive do próprio Estado".



"Agora, seguir-se-ão os trâmites normais de transferência de detidos quando ocorrem no âmbito de um mandado de detenção. A extradição para Portugal acontecerá dentro de um prazo razoável, entre três semanas a um mês", transmitiu o diretor da UNC3T.



De acordo com Carlos Cabreiro, o 'hacker' pode incorrer numa pena de prisão "até 10 anos", embora "haja várias penas associadas aos vários tipos de crime".



A PJ anunciou hoje ter sido detido um cidadão português, de 30 anos, com fonte policial a dizer à agência Lusa que se trata de Rui Pinto, suspeito pelo acesso ilícito ao correio eletrónico dos 'encarnados'.



De acordo com a PJ, "em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo".

