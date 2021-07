Habitação. 1º Direito começou em 2018 e só há 71 municípios com acordos assinados

No mês passado, a Câmara Municipal de Loures demoliu 17 casas construídas ilegalmente num bairro em Montemor. Naqueles terrenos, onde um dia esteve uma fábrica têxtil, vivem hoje cerca de 100 famílias em casas com poucas condições de habitabilidade. Bairros como este estão agora a ser monitorizados, a nível nacional, no âmbito da Estratégia Local de Habitação para o 1º Direito, o programa de apoio ao acesso à habitação criado para apoiar financeiramente os municípios, para que estes possam dar resposta às famílias que não conseguem pagar uma casa com condições dignas.



O 1º Direito teve início em 2018 e, neste momento, há apenas 71 acordos assinados com municípios, num total de 308 municípios a nível nacional, segundo os dados enviados à SÁBADO pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Só em Loures, avançou à SÁBADO a respetiva autarquia, existem cinco "núcleos precários", estando os serviços municipais, neste momento, "a fazer o levantamento social de todos estes locais, tendo em vista o encaminhamento dessas famílias para respostas sociais e de realojamento dignas, de âmbito local e nacional". No entanto, as estratégias de habitação previstas podem não ser suficientes. Pelo menos é isso que entende a Câmara Municipal de Loures, que é, aliás, uma das autarquias com mais casas sem condições de habitabilidade da Área Metropolitana de Lisboa. A resposta dada pelo 1º Direito não será, por isso, "suficiente para todos".