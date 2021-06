Demolições em Loures. Câmara diz que todos têm casa, mas alguns dormiram na rua

Autarquia afirma que as casas demolidas só foram ocupadas no fim de semana, fala em negócio ilegal de construção e garante que todas as pessoas têm habitação. Mas a associação Habita conta que, pelo menos, nove famílias dormiram na rua depois das demolições.

A Câmara Municipal de Loures aceitou receber esta terça-feira à tarde os moradores das 17 casas que foram demolidas ontem, mas as versões das duas partes continuam em divergência. À SÁBADO, Nuno Abreu, adjunto do vereador responsável pela Habitação em Loures, explicou que as construções demolidas não estavam habitadas quando foram fixados os editais, na passada sexta-feira, tendo sido ocupadas durante o fim de semana para impedir a demolição. "A maior parte dessas pessoas têm casa noutro sítio, a maioria fora do concelho de Loures", disse Nuno Abreu, acrescentando ainda que as famílias já estavam a ser acompanhadas pela Segurança Social e que as novas construções são feitas por empreiteiros ilegais que beneficiam com a situação habitacional precária.