Zoomarine, no Algarve, está entre os piores zoos do mundo

parque aquático temático situado em Guia, Albufeira, está na lista da organização internacional de bem-estar animal.

O Zoomarine, no Algarve, integra a lista dos piores zoos do mundo pela alegada exploração de animais selvagens, de acordo com a World Animal Protection.O documento apresenta uma lista de 12 zoos onde os animais selvagens são expostos a longas horas de treinos para integrar espetáculos para o público. relatório da organização avança ainda que os animais são obrigados a comportamentos que não são próprios da sua natureza, pelo que vão contra o seu bem-estar. O

Dolphin Island (Resorts World Sentosa) – Singapura

Zoo D’Amneville – França

Jungle Cat World – Canadá

African Lion Safari – Canadá

Cango Wildlife Ranch – África do Sul

Sea World – Austrália

SeaWorld – San Antonio, nos Estados Unidos



Zoomarine – Portugal

Puy du Fou – França

Avilon Zoo – Filipinas

Mystic Monkeys & Feathers Wildlife Park – África do Sul

Ichicara Elephant Kingdom – Japão