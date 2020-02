O Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, viu nascer a primeira hiena em Portugal. Em comunicado, o parque zoológico da zona do Porto referiu que a cria nasceu no passado dia 29 de outubro do ano passado, após quatro meses de gestação, e que pode agora ser vista pelos visitantes do parque ao lado dos pais, Buyah e Dave.

Esta é a primeira vez que o Zoo Santo Inácio vê nascer uma hiena malhada, espécie que apenas pode ser observada neste parque zoológico e que, embora não esteja em risco de extinção, tem vindo a diminuir pelo aumento das caças em África e pelas mortes por envenenamento em zonas não protegidas.

As hienas malhadas têm como característica o seu pelo amarelo ou cinzento, com manchas pretas espalhadas por quase todo o seu corpo. Já os bebés nascem com o pelo preto e tornam-se independentes a partir de um ano de idade.

A espécie pertence também ao Programa Europeu de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (EEP).