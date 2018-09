O juiz conselheiro António Joaquim Piçarra foi eleito, esta terça-feira, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sucedendo a António Henriques Gaspar. Aos 67 anos, o candidato natural de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, foi escolhido à primeira volta, da votação entre pares, com 34 votos, num acto que contou com os 62 juízes do STJ.

Na carta de intenções apresentada na candidatura, segundo o Jornal de Notícias, a primeira promessa é defender a "integridade do Estatuto dos Juízes, no activo e na jubilação, nos aspectos normativos, materiais e de dignidade remuneratória, como condição indispensável à garantia de tal independência".

António Joaquim Piçarra entrou no Centro de Estudos Judiciários em 1980, depois de se ter licenciado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Realizou o estágio na comarca de Coimbra, tendo sido posteriormente nomeado juiz de direito, cargo que exerceu nas comarcas de Oliveira de Frades, Condeixa-a-Nova, 2º Juízo de Évora, 4º Juízo de Leiria, Coimbra 1º e 3º Juízos, segundo dados biográficos publicados no site do Tribunal da Relação de Coimbra.

Depois de exercer como de Círculo do 2º Juízo do Tribunal da Círculo de Coimbra, tornou-se, de Abril de 1998 a Setembro de 1999, vogal do Conselho Superior da Magistratura, tendo sido eleito como representante da 1.ª Instância no distrito judicial de Coimbra.

De Setembro de 1999 ao mesmo mês do ano seguinte, acumulou este cargo com o de auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra (secção cível). É no decorrer do mês nove do ano de 2000, que toma posse como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, onde se manteve em funções até ser nomeado Juiz Conselheiro.

De acordo com o mesmo currículo apresentado pelo TRC, foi sucessivamente eleito para vice-presidente – cumpriu um mandato- e presidente do Tribunal da Relação de Coimbra - dois mandatos-, cargo que exerceu desde o final de Janeiro de 2006 até Novembro de 2011. Nessa altura, ascendeu ao Supremo Tribunal de Justiça.

Em 2009, na tomada de posse enquanto presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, questionou os critérios de financiamento dos tribunais de segunda instância, dizendo que pareciam "depender mais da proximidade geográfica, ou de outra índole, do Terreiro do Paço do que das reais e justas necessidades de quem os recebe". Perante o então secretário de Estado Adjunto da Justiça, Conde Rodrigues, o juiz considerou que os critérios obrigavam os presidentes a comportar-se como "autênticos pedintes junto da tutela".



A cerimónia de posse de António Joaquim Piçarra está marcada para 4 de Outubro.