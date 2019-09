"demonstrou nesta legislatura" que não é preciso maioria para governar e que





que "há objetivos que são mais fáceis de atingir" se o resultado em outubro for uma maioria absoluta dos socialistas.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defendeu que o Partido Socialistahá "lições a tirar daquilo que não se conseguiu fazer" nos últimos quatro anos em que governou com o apoio do PCP, do PEV e do Bloco de Esquerda. Mas assumiuCom isto "não quer dizer que governar só se consiga com maioria absoluta, aliás mostrámos nesta legislatura que não", ressalvou o ministro em entrevista à TSF.Sobre os próximos anos, e sobre o que esperar no caso de o PS vencer as legislativas de outubro, Mário Centeno disse ter "o objetivo de terminar o mandato como presidente do Eurogrupo". Mas "o foco essencial é nas eleições", assegurou, garantindo: "O meu compromisso é com aquilo que é o programa eleitoral e a avaliação dos últimos quatro anos, sou candidato de novo a deputado".