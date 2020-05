Há mais de 17 mil recuperados da Covid-19 em Portugal

Em Portugal, 17.549 pessoas recuperaram da Covid-19. O número, que disparou relativamente ao verificado 24 horas antes, surge no boletim epidemiológico deste domingo, 24 de maio.No sábado, dia 23, Marta Temido já tinha dito que o número de recuperados ia aumentar para mais do dobro dos casos, devido à contabilização de doentes curados que apenas estavam referenciados como tal numa aplicação informática.

"O relatório de situação terá um total de 9.652 recuperados a mais, que correspondem a utentes que já estavam recuperados segundo o critério clínico, que tinham pelo menos um resultado negativo em termos laboratoriais e que não são nenhuns dos que já constavam do boletim, porque os trabalhos de verificação e de cruzamento de dados foram feitos pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde e com o acompanhamento das autoridades de saúde", explicou Marta Temido, na conferência de imprensa diária com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo Marta Temido, a aplicação de acompanhamento clínico de doentes de covid-19 pode, desde meados de abril, servir para registo pelos médicos de casos de doentes recuperados, num campo de informação criado para esse efeito.

O relatório de situação diário apenas incluía até à data as notificações de casos recuperados reportados pelos hospitais e pelas autoridades de saúde, algo que muda a partir de domingo, quando se passam a ter em conta os doentes dados como recuperados pelos seus médicos assistentes através da aplicação Trace Covid-19.



Em Portugal, há 30.623 infetados pela Covid-19. 1316 pessoas morreram devido à doença, indica o novo boletim epidemiológico revelado pela Direção-Geral de Saúde.



Como já tinha sido revelado ontem pela ministra da Saúde, o número de recuperados da Covid-19 disparou para 17.549. Há 536 pessoas internadas, e 78 internadas em unidades de cuidados intensivos.