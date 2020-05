Ministra garante que testes à Covid-19 cumprem avaliação por várias entidades

Marta Temido desvalorizou, em conferência de imprensa acerca da situação epidemiológica do novo coronavírus, que 48 mil kits de teste à Covid-19 já tivessem sido utilizados em lares de idosos e creches, apesar de o Infarmed os ter proibido "A circunstância de termos entidades reguladoras, como o Infarmed, a referirem que determinados artigos ainda não estão em condições de ser comercializados é só o sinal de que as entidades estão a fazer o seu papel", considerou a ministra da Saúde."Como sabem, passámos por um período de grande dificuldade de abstecimento no mercado, que novos operadores procuraram resolver e colocar produtos no mercado. Instituímos a avaliação dos produtos com várias entidades e isso funciona. Os produtos cumprem a metodologia aprovada pelo Instituto Ricardo Jorge", assegurou Temido."Temos que distinguir critérios de realização de testagem, de critérios de introdução no mercado. É natural que os processos tenham momentos em que quem interfere diga que é preciso mais testes, mais validação, deixa-nos com a tranqulidade que quem avalia o está a fazer", defendeu a ministra. "Gostaríamos que todos os processos fossem perfeitos, mas não o são. Cumpre-nos acompanhar e saber que as instituições estão a fazer o seu papel."

Portugal regista hoje 1.316 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no sábado, e 30.623 infetados, mais 152, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.302 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.623), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 152 casos do que no sábado (30.471), representando uma subida de 0,5%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (738), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (316), do Centro (231), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

