Há 20 doentes críticos para um enfermeiro nas urgências de Beja

A urgência do hospital de Beja está a funcionar nos últimos dias com um enfermeiro para cada 20 doentes críticos, quatro vezes mais doentes do que o recomendado, denunciou a Ordem dos Enfermeiros esta segunda-feira.

A bastonária Ana Rita Cavaco esteve no fim de semana no hospital de Beja e constatou que os enfermeiros estão "numa situação de exaustão", por falta de profissionais, chegando a trabalhar 16 horas seguidas e a cumprir 70 horas de trabalho semanal, quando os horários deveriam ser de 35 horas.

"Na urgência de Beja havia um enfermeiro para 20 doentes críticos em serviço de observação. O rácio correto é de um enfermeiro para quatro doentes", relatou à agência Lusa a bastonária.

A Ordem detetou ainda profissionais com 59 folgas por gozar só no período deste verão e enfermeiros que fazem "consecutivamente 16 horas seguidas", entrando às 08:00 e saindo à meia-noite.

"É uma equipa extremamente cansada e com muitos atestados [baixas] por exaustão. Os enfermeiros estão numa situação de sobrecarga horária e Beja é o exemplo mais recente. Não trabalham só 35 horas por semana, trabalham 70 horas e por vezes mais", lamentou Ana Rita Cavaco.

O Governo anunciou hoje que autorizou a contratação de mais de 550 enfermeiros para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, de forma a cobrir as necessidades da passagem, há um ano, das 40 para as 35 horas de trabalho semanais dos profissionais de enfermagem.

Contudo, a Ordem dos Enfermeiros já veio considerar que este número é claramente insuficiente e que nem sequer acaba por cobrir os 700 enfermeiros que ficaram por contratar há um ano, quando em julho de 2018 se deu a segunda passagem ao regime das 35 horas.