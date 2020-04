Guimarães disponibiliza mil tablets com acesso à Internet a alunos do 1.º ciclo

A Câmara de Guimarães vai disponibilizar 500 'tablets' aos alunos do 1.º Ciclo, de forma a que estes possam acompanhar a escola à distância, informou hoje a autarquia, prometendo articular respostas para o 2.º e 3.º ciclos e Secundário.

Os 'tablets' serão distribuídos a alunos que não têm equipamento tecnológico, precisa a Câmara de Guimarães, do distrito de Braga, em comunicado, estando em causa, acrescenta, "as medidas anunciadas pelo Governo no âmbito do ensino à distância para o 3.º período escolar".

"Além destes 500 'tablets' que o município dispõe, estão a ser adquiridos mais 500 equipamentos com acesso à Internet, para resolver os problemas dos alunos que não têm equipamentos nem acesso à Internet", revela a autarquia.

A Câmara de Guimarães aponta, também, que "em articulação com as escolas Básicas do 2.º e 3.º ciclo e as escolas secundárias" estão a decorrer os contactos para "ajudar na resolução dos problemas que afetam os alunos deste nível de ensino a fim de terem acesso aos meios necessários para corresponder ao ensino à distância".

Estas medidas resultam do levantamento efetuado pelas escolas do concelho, tendo a autarquia constatado que 20% dos alunos do 1.º ciclo não têm equipamento tecnológico e 10% dos alunos não têm acesso à Internet.

Já no que diz respeito ao Secundário, o cenário é considerado "menos grave", uma vez que "apenas 10% dos alunos não têm equipamento tecnológico e 5% não têm acesso à Internet".

O Governo anunciou quinta-feira que o 3.º período recomeça a 14 de abril sem aulas presenciais para o ensino básico, do 1.º ao 9.º ano.

Os exames e provas de aferição do 9.º ano foram cancelados, enquanto os exames nacionais do Secundário adiados para julho, e a segunda fase será em setembro.

O concelho de Guimarães, de acordo com o relatório epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), regista 174 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A pandemia do novo coronavírus já matou 96.340 pessoas em todo o mundo e infetou quase 1,6 milhões em 193 países e territórios desde o início da pandemia, em dezembro passado, na China.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal regista hoje 435 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na quinta-feira, e 15.472 infetados (mais 1.516), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.