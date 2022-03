Grávida retirada de Mariupol morreu, bem como o bebé

A mulher morreu na sequência do bombardeamento da maternidade de Mariupol por parte das forças russas. Bebé também não resistiu apesar dos esforços médicos.

Uma das mulheres grávidas retiradas da maternidade de Mariupol que foi atingida por projéteis russos não sobreviveu, avança a agência noticiosa Associated Press que esteve no local do ataque. O bebé que transportava também não sobreviveu.