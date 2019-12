Greve na recolha de resíduos no Norte e Centro interior será de 39% e 50%

A adesão à greve na Resiestrela é de 50%, enquanto na Resinorte é de 39%, indicou esta quinta-feira o grupo EGF, que junta as duas empresas de recolha seletiva de lixo que operam no Norte e no Centro interior do país. Em causa uma paralisação que teve início às 00:00 e prolonga-se até sexta-feira, abrangendo dezenas de municípios da região Norte (Resinorte) e 14 concelhos dos distritos da Guarda e de Castelo Branco (Resiestrela).

Em declarações à agência Lusa, fonte do grupo EGF indicou que a adesão à greve a Norte é de 39% e no Centro de 50%, contrariando os números apontados antes pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) que falou em "quase 100%" na Resinorte e 98% na Resistrela.

Nota do STAL apontava como reivindicações dos trabalhadores, "a melhoria dos salários e de outras prestações pecuniárias, nomeadamente, do subsídio de refeição, transporte, e a recuperação do poder de compra perdido", bem como "o respeito pela contratação coletiva e respostas sérias às propostas sindicais de negociação de um acordo coletivo de trabalho, que normalize e constitua um instrumento de efetiva melhoria das condições de trabalho".

A valorização dos trabalhadores e das suas carreiras profissionais, bem como um seguro de saúde para todos, e o seu alargamento ao agregado familiar, são outras das exigências dos trabalhadores. "A administração sempre esteve disponível para dialogar e tem mantido diálogo", indicou à Lusa fonte do grupo EGF.

A Resiestrela tem como missão receber e tratar resíduos dos municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Covilhã. Por sua vez a Resinorte atua na recolha dos ecopontos nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Fafe, Vila Real, Amarante, Marco de Canaveses e Chaves, entre outros