Casos ocorreram esta quinta-feira no Hospital São João do Porto. Médico revela que doentes pararam tratamentos de quimioterapia. "Eticamente está tudo posto em causa", denunciou o clínico. Governo avança para a requisição civil.



Duas cirurgias urgentes a pacientes com cancro foram adiadas, esta quinta-feira, no Hospital de São João, no Porto, devido à greve dos enfermeiros. A informação foi avançada à SÁBADO por um médico do hospital que pediu o anonimato. "Uma pessoa tem uma quimioterapia suspensa para fazer uma cirurgia e não é operada por causa de uma greve? Eticamente está tudo posto em causa", disse o profissional de saúde.



"Esta é uma situação gravíssima de dois doentes que pararam a quimioterapia para poderem ser operados", explicou. "Ninguém questiona as greves? Tudo bem, não vou discutir essa parte, mas há limites que não se podem ultrapassar", defendeu. Um dos casos é de uma mulher com cancro da mama. "Uma mulher cheia de metástases, que tem a quimioterapia suspensa porque precisa de fazer outra cirurgia e que é adiada por uma greve? Ultrapassa todos os limites", criticou o médico.



Sem se querer alongar sobre a greve dos enfermeiros, o médico defende que "todos têm direito a reivindicar a sua carreira". No entanto considera "questionável quando se começa a jogar com doentes com esta gravidade".



Do ponto de vista médico, explica, estes adiamentos "são muito perigosos". "São doentes que precisam de fazer quimioterapia, com situações complicadas", ressalva. Estes doentes param o tratamento porque não podem ser operados ao mesmo tempo que estão a fazer quimioterapia e, por esse motivo, existe uma necessidade de operar o mais depressa possível para reiniciar os tratamentos. "Estes são doentes que são claramente prejudicados", garante.



Contactado pela SÁBADO, o Hospital de São João remeteu declarações para o Ministério da Saúde que, até à hora de publicação desta notícia, não respondeu.



Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que reconhece a necessidade de requisição civil dos enfermeiros face à greve em blocos operatórios. O anúncio foi feito pelo Governo.



"Tendo-se verificado o incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o Governo decidiu proceder à requisição civil, de forma proporcional e na medida do necessário, de modo a assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis no setor da saúde", refere o comunicado da reunião de Conselho de Ministros.



A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) já reagiu à requisição civil e avisa o Governo para o risco de surgirem formas de luta "mais incontroláveis" que não sejam suportadas por sindicatos. A presidente da ASPE, Lúcia Leite, disse que os enfermeiros não ficarão serenos face à decisão de requisição civil e rejeitou os fundamentos para esta requisição, considerando que o Governo "optou por um caminho que parece fácil, mas que lhe pode trazer dificuldades bem maiores no futuro".