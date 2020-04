Graça Freitas: “Não é nenhuma fatalidade ser idoso e ter doenças”

são as do aparelho cardiocirculatório, doenças respiratórias, diabetes, doença renal crónica, neoplasias e doenças cerebrovasculares. "No conjunto destas doenças, uma determinada pessoa tem maior probabilidade de desfecho negativo", assumiu, revelando também que a média dos óbitos nas mulheres é de 85 anos, enquanto nos homens é de 80 anos.



Ainda assim, Graça Freitas destacou que estes dados não impedem que "muitos idosos com mais de 80 anos e com mais doenças felizmente tenham recuperarado e tido alta".

Portugal regista, esta sexta-feira, 246 mortes associadas à

, mais 37 do que na quinta-feira (um aumento de 9%), e 9.886 infetados (mais 852). Há 68 pessoas recuperadas. Quanto a internamentos, há 1.058 pessoas hospitalizadas, 245 em unidades de cuidados intensivos.

O País iniciou às 00h00 de hoje a renovação do

por mais 15 dias, até 17 de abril. No âmbito da renovação do estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, está limitada a circulação de pessoas, sendo proibidas deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre as 0h00 do dia 9 até e 13 de abril, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

A diretora geral da Saúde, Graça Freitas , revelou, esta sexta-feira, que, em média, são oito os dias que separam o aparecimento dos primeiros sintomas de covid-19 e a morte dos pacientes. Na conferência de imprensa diária, a responsável deixou um recado de alguma tranquilidade à população mais velha: "Não é nenhuma fatalidade ser idoso e ter doenças, é um aumento do risco".Segundo o quadro traçado pela DGS , grande parte dos doentes que chegam aos cuidados intensivos apresentam, além de uma idade elevada, uma ou mais doenças associadas. As mais frequentes, revelou,"A taxa de mortalidade nos idosos não é de 100 por cento. É inferior a dez por cento. Não é nenhuma fatalidade ser idoso e ter doenças, é apenas um aumento do risco", sublinhou a responsável.

Além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus concelhos de residência, o Governo proíbe ajuntamentos de mais do que cinco pessoas, exceto pessoas com laços familiares.

Portugal vai ainda encerrar ao tráfego de passageiros todos os aeroportos no período da Páscoa, entre o mesmo período, exceção feita aos voos de Estado, de carga ou humanitários.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.