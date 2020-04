Catarina Sena morreu esta segunda-feira vítima de doença prolongada, tendo exercido o cargo de sub-diretora até esta segunda-feira, data da ausa morte.

serviu o País com inteligência, lealdade, e profundo sentido do dever de bem servir". A diretora-geral relembra a amiga que "sabia muito, da profissão e da vida, era culta, curiosa e estudiosa, pensava bem, agia bem, com justiça e objetividade. Lia bem o mundo. Tinha pensamento estratégico e veia de fazedora, era pragmática e ambiciosa na vontade de fazer melhor".





mulher luminosa, divertida e impaciente" que não receava "pôr em prática as suas convicções fundamentadas na ciência, na experiência e no conhecimento".



Morreu a subdiretora-geral da Saúde Catarina Sena, aos 47 anos. A administradora hospitalar era o braço-direito do diretor da DGS desde 2008, tendo operado sob Francisco George e estando agora a integrar a equipa de Graça Freitas.No site da DGS, Graça Freitas lembra "uma profissional brilhante e incansável" que "Graça Freitas relembra ainda a "A diretora-geral lembra ainda a relação pessoal e não só profissional que a ligava a Catarina Sena. "Levou a vida a dizer mal dos gatos e no fim foi adotada por um, de quem se tornou cúmplice. Ofereceu-me uma oliveira, chorou comigo e por mim, trabalhou comigo, ajudou-me muito, mas muito, uma companheira perfeita. Fazes-me uma falta incalculável. Espero ter estado à tua altura", escreve.Licenciada em Gestão e Administração Pública, com uma pós-graduação efetuada em Administração Hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Catarina Sena dedicou a carreira à área da Gestão Pública.