A diretora-geral da Saúde esclareceu que, no próximo ano letivo, "sempre que possível deve garantir-se o distanciamento físico entre alunos e alunos ou alunos e docentes ou outros profissionais de pelo menos um metro".Graça Freitas garante que o próximo ano letivo tem sido preparado em conjunto pelo Ministério da Saúde e Educação e que foi criado um documento com orientações relativas ao próximo ano, para que este retome "com normalidade e segurança"."As medidas previstas para as escolas sao múltiplas", avisou Graça Freitas, elencando a existência de circuitos diferentes, o uso generalizado de máscaras por toda a comunidade educativa, a disposição das carteiras nas salas, o uso dos espaços e a sua higienização.A diretora-geral de Saúde considerou que a questão do distanciamento pode "criar confusão", e por isso, ressalvou que deve ser "vista num contexto geral de várias medidas".Portugal regista hoje mais oito mortes e 375 novos casos de infeção por covid-19 em relação a terça-feira, 288 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 47.426 casos de infeção confirmados e 1.676 mortes.Com Lusa