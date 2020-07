Como é que os países do hemisfério norte, como Portugal, se podem preparar para uma eventual segunda vaga de Covid-19 no inverno? Graça Freitas responde: observando o que acontece na Austrália.A diretora-geral de Saúde explicou, em conferência de imprensa, que o grande país de observação é a Austrália."Quando um vírus novo aparece tem características diferentes e pode não respeitar a preferência por estação do ano. No verão em Portugal, com altas temperaturas, ele está presente. O que acontece nestes vírus que tem um comportamento habitualmente sazonal é que vemos o hemisfério sul, o grande país de observação é a Austrália", relatou Freitas.Sendo um país muito desenvolvido do ponto de vista da saúde e científico, é necessário acompanhar o que lá ocorre."Na Austrália tiveram uma primeira onda, baixaram bastante os números e tiveram um período com muito poucos casos. Mas a Austrália tem uma segunda onda que parece simétrica à primeira. Está a apresentar uma segunda onda, que até ao momento tem um padrão semelhante [à primeira]. Eles estão agora a iniciar a curva na estação fria", afirmou a diretora-geral de Saúde.Portugal regista hoje mais oito mortes e 375 novos casos de infeção por covid-19 em relação a terça-feira, 288 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 47.426 casos de infeção confirmados e 1.676 mortes.Com Lusa