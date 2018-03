Uma proposta de lei do Governo - que ainda não é pública - pretende que as empresas responsáveis por serviços online dirigidos às crianças só possam tratar dados de menores de 13 anos com consentimento dos pais ou representantes legais.De acordo com a notícia avançada pelo Público , esta é uma medida que vem enquadrar algumas das medias do Regulamento Geral de Protecção de Dados europeu e já circula em diversos ministérios, como será o caso do Ministério da Presidência e Modernização Administrativa, que detém esta pasta.O referido jornal acrescenta ainda que o relatório diz que esta medida tem efeito para "qualquer serviço fornecido mediante remuneração, à distância e através de meios electrónicos", sendo que "o facto de esse serviço ser sustentado em publicidade e não cobrar uma mensalidade ao utilizador não o exclui desta definição".O fundador do projecto Miúdos Seguros Na Net - que promove a segurança dos jovens na Internet -, Tito de Morais, critica a ambiguidade da proposta. A Comissão Nacional de Protecção de Dados diz que não teve conhecimento da proposta e que por isso prefere não comentar.