Governo prolonga situação de alerta até domingo

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou esta quinta-feira que a situação de alerta devido ao risco agravado de incêndio foi prolongada até domingo.
Maria Lúcia Amaral anuncia prolongamento do alerta de incêndios até domingoMANUEL DE ALMEIDA/LUSA
"Porque a adversidade não dá sinais de nos largar, o Governo decidiu prorrogar, uma vez mais, a situação de alerta, que se manterá, com todas as proibições que foram fixadas na declaração inicial do dia 3 de agosto, até ao dia 17, domingo", declarou Maria Lúcia Amaral, na sede nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide.
Questionada sobre os apelos e as críticas dos autarcas, que têm lamentado a falta de meios, a ministra considerou esses apelos "mais do que compreensíveis", tendo em conta o sentimento de "impotência e aflição" perante as chamas.
Ainda assim partilhou que na, quarta-feira, foram mobilizados 603 veículos terrestres, 1850 operacionais e realizadas 167 missões aéreas além de que dois canadairs portugueses já estão disponíveis e a estes se acrescentam os dois cedidos por Marrocos. "Temos neste momento no terreno o maior dispositivo de sempre", afirmou Maria Lúcia Amaral.
Maria Lúcia Amaral deixou ainda um pedido para que, especialmente sexta-feira, sejam "evitados todos os comportamentos de risco".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".