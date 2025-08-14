Governo prolonga situação de alerta até domingo

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou esta quinta-feira que a situação de alerta devido ao risco agravado de incêndio foi prolongada até domingo.



Maria Lúcia Amaral anuncia prolongamento do alerta de incêndios até domingo MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"Porque a adversidade não dá sinais de nos largar, o Governo decidiu prorrogar, uma vez mais, a situação de alerta, que se manterá, com todas as proibições que foram fixadas na declaração inicial do dia 3 de agosto, até ao dia 17, domingo", declarou Maria Lúcia Amaral, na sede nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide.

Questionada sobre os apelos e as críticas dos autarcas, que têm lamentado a falta de meios, a ministra considerou esses apelos "mais do que compreensíveis", tendo em conta o sentimento de "impotência e aflição" perante as chamas.

Ainda assim partilhou que na, quarta-feira, foram mobilizados 603 veículos terrestres, 1850 operacionais e realizadas 167 missões aéreas além de que dois canadairs portugueses já estão disponíveis e a estes se acrescentam os dois cedidos por Marrocos. "Temos neste momento no terreno o maior dispositivo de sempre", afirmou Maria Lúcia Amaral.

Maria Lúcia Amaral deixou ainda um pedido para que, especialmente sexta-feira, sejam "evitados todos os comportamentos de risco".