Governo prolonga situação de alerta até domingo

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14 de agosto de 2025 às 19:09
Maria Lúcia Amaral anunciou a decisão do Governo.

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou esta quinta-feira que a situação de alerta devido ao risco agravado de incêndio foi prolongada até domingo. 

Maria Lúcia Amaral anuncia prolongamento do alerta de incêndios até domingo
Maria Lúcia Amaral anuncia prolongamento do alerta de incêndios até domingo MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"Porque a adversidade não dá sinais de nos largar, o Governo decidiu prorrogar, uma vez mais, a situação de alerta, que se manterá, com todas as proibições que foram fixadas na declaração inicial do dia 3 de agosto, até ao dia 17, domingo", declarou Maria Lúcia Amaral, na sede nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide.

Questionada sobre os apelos e as críticas dos autarcas, que têm lamentado a falta de meios, a ministra considerou esses apelos "mais do que compreensíveis", tendo em conta o sentimento de "impotência e aflição" perante as chamas.

Ainda assim partilhou que na, quarta-feira, foram mobilizados 603 veículos terrestres, 1850 operacionais e realizadas 167 missões aéreas além de que dois canadairs portugueses já estão disponíveis e a estes se acrescentam os dois cedidos por Marrocos. "Temos neste momento no terreno o maior dispositivo de sempre", afirmou Maria Lúcia Amaral.

Maria Lúcia Amaral deixou ainda um pedido para que, especialmente sexta-feira, sejam "evitados todos os comportamentos de risco". 

Tópicos Incêndios Maria Lúcia Amaral
