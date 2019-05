A cobrança de impostos na aviação, seja através de combustível ou bilhetes de avião, está prevista numa diretiva europeia de 2003 mas, em Portugal, a mesma lei opcional não é aplicada – seja sobre produtos petrolíferos ou em IVA. No entanto, um estudo da Comissão Europeia, citado pela TSF, revela que se o Governo obrigasse as companhias aéreas a pagar uma taxa por combustível, poderia ganhar cerca de 500 milhões de euros em impostos por ano.

De acordo com o documento, a cobrança de uma percentagem mínima de 33 cêntimos por cada litro de combustível ajudaria ainda a baixar em 11% as emissões da aviação e em 6% o ruído. A Comissão Europeia refere ainda que, no ano passado, a emissão de gases com efeito de estufa na aviação aumentou 7% em Portugal – mais 2% que a restante Europa.

À TSF, a associação ambientalista ZERO acrescenta que a tributação de impostos sobre as companhias aéreas iria ainda traduzir-se num "potencial benefício" de emprego e riqueza. "Como o Governo, através deste imposto, conseguiria perto de 500 milhões de euros, a redução da procura - e o efeito no setor da aviação e outros interligados, ao serem reintroduzidos na economia - iria traduzir-se não numa quebra global de emprego ou riqueza, mas num potencial benefício. Ao reduzirmos o ruído, a poluição do ar, as emissões de gases com efeito de estufa, os custos para o Estado - que não foram contabilizados neste estudo - seriam bastante importantes" indicou Francisco Ferreira à rádio.

Através de comunicado, a ZERO lembrou que "a aviação um dos modos de transporte com maior impacto climático" e que é "urgente" o fim das isenções fiscais do Governo sobre o combustível aéreo, algo que a associação considera "fundamental" para que as companhias aéreas internalizarem os custos ambientais do setor, combatam as alterações climáticas e reduzam o ruído nas vizinhanças de aeroportos.