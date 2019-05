O aeroporto de Lisboa foi considerado o pior do mundo. E o do Porto o oitavo, segundo um novo ranking da AirHelp.

O aeroporto Humberto Delgado foi classificado como o pior aeroporto do mundo no ranking anual de 2019 da AirHelp, uma organização especializada em direitos de passageiros de transporte aéreo e que tenta indemnizações em casos de atrasos ou cancelamentos.

A contribuir para este resultado esteve a pontuação dada à pontualidade do aeroporto. Só o aeroporto de Kuwait, entre os 132 analisados, registou uma pontuação pior do que o de Lisboa neste item. Contudo, este último conseguiu melhores classificações na qualidade do serviço e na restauração e lojas, pelo que Lisboa ficou no último lugar do ranking.

O aeroporto do Porto também não ficou bem na figura, sendo o oitavo pior do mundo. E, mais uma vez, o pior deste terminal é mesmo a pontualidade.

Os aeroportos são classificados com base em três fatores: pontualidade, qualidade dos serviços e opções de alimentação e compras. O primeiro fator responde por 60% da pontuação e outros critérios, por 20%. Os dados da AirHelp são recolhidos a partir de vários prestadores de serviço, juntamente com o seu próprio banco de dados, além de 40 mil entrevistas com passageiros realizadas em 40 países em 2018.

A liderar o ranking da AirHelp está o Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, o Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio, e o Aeroporto Internacional de Atenas, que têm ocupado os primeiros lugares desde que os dados começaram a ser recolhidos em 2015. É preciso ter em consideração a visão geral sobre cada aeroporto ao analisar a lista. Por exemplo, a pontuação do aeroporto de Atenas intrigou a equipa da AirHelp no início, revelou Henrik Zillmer, presidente da AirHelp, até entender que o clima ensolarado resulta em menos atrasos, e os turistas são mais propensos a deixar críticas positivas.

O congestionamento continua a ser o maior problema enfrentado pelos aeroportos: a indústria de aviação é impulsionada por uma rápida expansão do turismo global. A Organização Mundial de Turismo estima que os desembarques de turistas internacionais em todo o mundo aumentaram 6%, para 1,4 mil milhões de pessoas em 2018.

"Alguns aeroportos estão a crescer depressa, mas ainda é um grande problema para a maioria, especialmente nos horários de pico", diz Zillmer.





Os melhores e piores aeroportos do mundo Os 10 melhores aeroportos de 2019



Aeroporto Internacional de Hamad, Qatar (DOH)

Aeroporto Internacional de Tóquio, Japão (HND)

Aeroporto Internacional de Atenas, Grécia (ATH)

Aeroporto Internacional Afonso Pena, São José dos Pinhais (CWB)

Aeroporto Gdansk Lech Walesa, Polônia (GDN)

Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, Rússia (SVO)

Aeroporto Changi, Cingapura (SIN)

Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi, Índia (HYD)

Aeroporto de Tenerife Norte, Espanha (TFN)

Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas (VCP)



Os 10 piores aeroportos de 2019



Aeroporto da Portela, Lisboa, Portugal (LIS)

Aeroporto Internacional do Kuwait, Kuwait (KWI)

Aeroporto de Eindhoven, Holanda (EIN)

Aeroporto Internacional Henri Coanda, Romênia (OTP)

Aeroporto Internacional de Malta, Malta (MLA)

Aeroporto de Manchester, Reino Unido (MAN)

Aeroporto de Paris-Orly, França (ORY)

Aeroporto do Porto, Portugal (OPO)

Aeroporto da Cidade de Toronto Billy Bishop, Canadá (YTZ)

Aeroporto de Londres Gatwick, Reino Unido (LGW)

Entre as 72 companhias aéreas para as quais a organização possui dados estatisticamente significativos, a AirHelp baseou a avaliação em fatores como pontualidade, qualidade dos serviços e processamento de pedidos, sendo que cada categoria tem o mesmo peso.

Pelo segundo ano consecutivo, a Qatar Airways foi escolhida como melhor companhia aérea, seguida pela American Airlines, Aeroméxico, SAS Scandinavian Airlines e Qantas entre as cinco primeiras. No final da lista estão Ryanair, Korean Air, Kuwait Airways e as britânicas EasyJet e Thomas Cook Airlines.

A TAP está entre as piores, encontrando-se em 61.º lugar numa lista com 72 companhias aéreas. A companhia aérea portuguesa tem a pontualidade e o processo de reclamações como os piores pontos.

Confira a lista com as melhores e piores companhias aéreas do ano, com as percentagens de pontualidade.