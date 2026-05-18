Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Governo espera que seguro contra calamidades esteja em vigor em 2027

Lusa 17:06
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

Esta medida insere-se no programa PTRR, que surge em resposta às tempestades que atingiram o país no início do ano.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial disse esta segunda-feira, em Lisboa, esperar que o decreto-lei que vai regulamentar o seguro obrigatório contra calamidades deverá estar em vigor já no próximo ano.

Tempestade Kristin causa estragos em Tomar e exige meses de recuperação
Tempestade Kristin causa estragos em Tomar e exige meses de recuperação Facebook/Município de Tomar

"Acho que o decreto-lei estará em vigor em 2027", avançou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, em Lisboa, durante a conferência "PTRR um novo ciclo de investimento", organizada pela Abreu Advogados, em parceria com a NERLEI e o Eco.

Em abril, o primeiro ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo vai criar um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, associado a um seguro obrigatório para habitações, apoiado por um mecanismo de solidariedade para "garantir acesso universal".

Esta medida insere-se no programa PTRR -- Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, que surge em resposta às tempestades que atingiram o país no início do ano.

Castro Almeida já tinha garantido que as famílias com poucas condições económicas vão ter o pagamento deste seguro apoiado pelo Estado.

"Essas pessoas não vão ter de ficar sem comida Na mesa. Vai haver um apoio, mas em que termos isso vai ser medido é que ainda não está fixado", insistiu.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo espera que seguro contra calamidades esteja em vigor em 2027