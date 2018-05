Governo cria centro para gestão e sustentabilidade da biodiversidade

A promoção das "melhores práticas de gestão dos recursos naturais" e a divulgação turística, são outras das incumbências do Centro.



Outro objectivo é a demonstração do "papel construtivo que a caça sustentável e os caçadores desempenham na conservação da vida selvagem, na gestão do mundo rural e na preservação da biodiversidade".



"Promover o desenvolvimento socioeconómico da actividade cinegética e a garantia da sua sustentabilidade, a preservação das características genéticas das espécies autóctones, bem como a gestão sanitária e imunoprofilática de espécies cinegéticas, principalmente nos processos de reintrodução e de repovoamento", são outros dos objectivos do organismo hoje criado.



O Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e Biodiversidade irá também "auxiliar na identificação de novos produtos e de novas oportunidades de mercado no sector cinegético, explorar e divulgar a dimensão gastronómica e nutricional da carne de caça e promover a certificação dos produtos de caça".



Ao centro caberá ainda "gerar e aprofundar o conhecimento científico sobre a biologia das espécies cinegética", assim como realizar estudos de monitorização contínua da "dinâmica demográfica e de epidemiovigilância das espécies cinegéticas".



Ao Centro cabe ainda conduzir e apoiar estudos científicos e técnicos inseridos na gestão e/ou conservação e preservação das espécies e gizar programas de educação sobre conservação da vida selvagem, ecologia e gestão de recursos naturais, desencorajar a caça furtiva e dar apoio técnico-científico e assessoria aos gestores cinegéticos, do mundo rural e florestal, e às autoridades locais, regionais e nacionais.



Os parceiros do Centro de Competências são o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, a Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, a Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade, a Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, a Federação Portuguesa de Caça, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, a Ordem dos Médicos Veterinários e a Câmara Municipal de Mértola.

