Governo assume que requalificação em escola do Porto é prioridade

O Ministério da Educação assumiu hoje que a requalificação da Escola Secundária Alexandre Herculano do Porto "é uma prioridade para o Governo" e prometeu trabalhar "afincadamente" para que as obras sejam feitas no "mais breve prazo possível".O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, comunicou hoje através de um comunicado que o concurso público para as obras de requalificação na Escola Secundária Alexandre Herculano não tinha tido nenhum concorrente, anunciando que devolveu o assunto ao Governo para que este pudesse tomar as "competentes decisões sobre a manutenção e reabilitação" daquela instituição de ensino público.A Lusa questionou o Ministério da Educação (ME) sobre o facto de não ter havido qualquer concorrente ao concurso público para as obras de requalificação da escola centenária Alexandre Herculana e a tutela assumiu que a requalificação da Escola Secundária Alexandre Herculano é "uma prioridade para o Governo, conforme tem "ficado demonstrado no processo de articulação com a Câmara Municipal do Porto que, generosamente, tem acordado com o Ministério da Educação a utilização dos fundos comunitários disponíveis no Programa Operacional Regional NORTE 2020".