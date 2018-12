No último Verão, a ANPC enviou mensagens de telemóvel aos cidadãos que se encontrem em zonas de risco eminente de incêndio quando for declarado o nível mais elevado de alerta.

O Governo aprovou esta quinta-feira a criação do Sistema Nacional de Alerta e Aviso que tem como objectivo informar a população sobre a ocorrência de situações de emergência.



A versão final do novo Sistema Nacional de Alerta e Aviso foi hoje aprovada depois de ter sido apreciada no Conselho de Ministro de 25 de Outubro.



Segundo o comunicado de hoje do Conselho de Ministros, o Sistema Nacional de Alerta e Aviso está previsto na Estratégia Nacional para uma Protecção Civil Preventiva.



"Este regime vai assegurar, de forma eficaz, a partilha de avisos e alertas entre os diversos agentes de protecção civil e a sua divulgação à população", adianta o comunicado.



Através deste sistema, a ANPC "recebe as informações no âmbito da monitorização do risco e, sempre que se justifique, emite avisos à população e alertas especiais aos agentes de protecção civil, de modo a reforçar as medidas preventivas para a segurança de pessoas e bens, face à iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe", referia o comunicado do Conselho de Ministros de 25 de outubro.



No último Verão, a ANPC enviou mensagens de telemóvel aos cidadãos que se encontrem em zonas de risco eminente de incêndio quando for declarado o nível mais elevado de alerta.