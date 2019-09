Governo aprova criação de ajudas para crianças com diabetes e alergias na escola

Foi publicado em Diário da República um despacho sobre a criação de um grupo de trabalho com a missão de definir mecanismos de apoio e inclusão das crianças e jovens com alergias alimentares e diabetes, em ambiente escolar.

Estima-se que 8% da população infantil sofre de alergias alimentares, um fenómeno cada vez mais frequente. Por isso, o Governo entendeu que o referencial elaborado em 2012 pelas Direções-Gerais de Educação e da Saúde não era suficiente, sendo necessária outra solução para este problema.

"O Ministério da Educação entende que a Escola, os seus profissionais e os fornecedores de refeições podem desempenhar um papel determinante no apoio a estas crianças e jovens, quer através da prevenção à exposição aos alergénios, quer através de uma resposta a um episódio de reação alérgica", lê-se no despacho.



"O grupo de trabalho é composto por especialistas em Medicina Geral e Familiar, Imunoalergologia, Pediatria e Nutrição, contando ainda com representantes da Direção-Geral da Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Direção-Geral da Saúde, sob coordenação do Presidente da Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, Gonçalo Cordeiro Ferreira. Poderão ser também convidadas a juntar-se a este grupo de nove personalidades outras entidades de reconhecido mérito nesta matéria", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério da Educação.

O Governo também prevê o compromisso de criar equipas de saúde escolar que darão formação a profissionais das escolas para responderam a casos concretos de alunos sinalizados com diabetes tipo 1.

"O documento introduz igualmente alguns deveres como, por exemplo, as escolas garantirem um horário de refeições compatível com a necessidade da criança ou jovem com DM1, ou, em caso de manifesta necessidade, e de acordo com o plano de saúde individual do aluno, criar as condições adequadas para a realização dos exames nacionais ou das provas de aferição", afirma o Governo.