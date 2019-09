Diogo Freitas do Amaral "está estável, a recuperar lentamente mas bem" de uma hemorragia gástrica que o levou a ser internado nos cuidados intermédios do Hospital da CUF em Cascais.

O fundador do CDS, de 78 anos, está a recuperar de uma anemia, consequência da hemorragia, e por isso ainda não há perspectiva de quando terá alta, avança o jornal Expresso.

Segundo o semanário, o quadro clínico de Freitas do Amaral é estável, mas os médicos continuam a fazer exames para encontrar as causas do problema que levaram ao seu internamento.Diogo Freitas do Amaral, professor catedrático de Direito e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, encontra-se desde segunda-feira internado nos cuidados intermédios no Hospital da CUF em Cascais.

No final de junho deste ano, Freitas do Amaral lançou o seu terceiro livro de memórias políticas, intitulado "Mais 35 anos de democracia - um percurso singular", que abrange o período entre 1982 e 2017, editado pela Bertrand.



Nessa ocasião, em que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro líder do CDS e candidato nas presidenciais de 1986 recordou o seu "percurso singular" de intervenção política, afirmando que acentuou valores ora de direita ora de esquerda, face às conjunturas, mas sempre "no quadro amplo" da democracia-cristã.



Freitas do Amaral fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais da tarde do PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992.