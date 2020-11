O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira alterações no código da estrada. As alterações englobam o manuseamento e condução de tratores e máquinas agrícolas, para a redução da sinistralidade, também agravadas as multas para a condução com telemóvel, por exemplo, as multas de 120 euros passarão para 250 euros.Receber avisos sobre as multas por mensagem ou a receção digital das declarações para renovar as cartas de condução, são outras das alterações previstas no novo código da estrada.A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, anunciou ainda que a nova lei vai clarificar também os locais onde as autocaravanas podem aparcar e pernoitar, "esclarecendo assim algumas dúvidas que surgiram nos últimos meses", sublinhou a governante, em conferência de imprensa."O que aconteceu foi que se procurou legislar para algo que não deixa de ser uma fenómeno recente, o que fica claro agora são as zonas onde as autocaravanas podem aparcar e pernoitar, que é diferente de estacionar. Aparcar e pernoitar passam a poder ser feitos só nas zonas previamentes designadas para o efeito."A governante sublinhou ainda a intenção do Governo em sensibilizar para a segurança nos tratores, como o arco de segurança. Patrícia Gaspar lembrou que só este ano já morreram 12 pessoas em acidentes deste tipo e que o objetivo é sensibilizar os agricultores para o uso de medidas de proteção.Além das mudanças no código da estrada, o conselho de ministros aprovou também um acesso facilitado para as empresas a um nível superior à retoma por via das restrições aplicadas durante o estado de emergência, anuniciado pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.