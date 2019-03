Dezenas de populares curiosos juntaram-se no local para verem o animal ferido. Polícia Marítima e Bombeiros foram chamados e entretanto o golfinho voltou à água.

Um golfinho ferido foi encontrado, este domingo, na margem do rio Tejo, junto ao Parque das Nações, em Lisboa.



O animal captou a atenção de vários populares e turistas que se juntaram no local, alguns deles curiosos e outros numa tentativa de auxiliar as autoridades no resgate.



A Polícia Marítima e os Bombeiros Sapadores de Lisboa estão no local.