Este investimento em viaturas para a GNR insere-se no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

O ministro da Administração Interna disse esta quinta-feira que a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai receber "nas próximas semanas" as primeiras das 1.200 viaturas que vão ficar ao dispor da corporação até 2021.



"Finalmente veremos nas próximas semanas concretizados os primeiros efeitos do primeiro concurso plurianual para aquisição de viaturas, que permitirá à GNR dispor até 2021 de mais de 1.200 novas viaturas", afirmou Eduardo Cabrita na cerimónia que assinalou o dia da Unidade de Acção Fiscal (UAF) daquela força de segurança.



Aos militares presentes na cerimónia, o ministro garantiu que algumas das novas viaturas vão renovar o parque automóvel da UAF.



Eduardo Cabrita, que no final da cerimónia não fez declarações aos jornalistas, disse também que o efectivo da Unidade de Acção Fiscal vai ser reforçado com alguns dos 950 novos guardas que neste momento estão a frequentar o curso de formação e "muito em breve" estarão ao serviço.