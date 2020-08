GNR identifica mulher pelo crime de incêndio florestal em Resende

A GNR de Viseu identificou na terça-feira uma mulher, de 64 anos, em São Martinho de Mouros, Resende, distrito de Viseu, pelo crime de incêndio florestal, anunciou hoje aquela força de segurança.

"No seguimento de um incêndio que ocorreu a meio da tarde, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram identificar a suspeita, já na sua residência. Confrontada com os factos, admitiu que tinha originado o fogo com recurso a um isqueiro de cozinha", conta num comunicado de imprensa.

Segundo o documento, "o incêndio consumiu uma área de 0,3 hectares" na localidade de São Martinho de Mouros, também sede de freguesia, no concelho de Resende, "tendo colocado em perigo pessoas e bens".

A GNR esclarece que "os factos foram comunicados à Polícia Judiciária (PJ), a qual dará continuidade às diligências de inquérito" à mulher de 64 anos, residente em Resende, distrito de Viseu.

A identificação da suspeita foi feita esta segunda-feira, pelo Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende e reforço do Núcleo de proteção Ambiental (NPA) de Lamego.