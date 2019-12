A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na segunda-feira um condutor de 25 anos, em Alcabideche, Cascais, por fuga em contramão na autoestrada, posse de arma proibida e omissão de auxílio, anunciou hoje o Comando Territorial de Lisboa.O condutor, sem carta de condução, ao aperceber-se que ia ser fiscalizado por uma patrulha do Destacamento de Trânsito de Carcavelos, que estava junto às portagens da autoestrada 16 (A16), no sentido Sul-Norte, inverteu a marcha, iniciando a fuga em sentido contrário, indicou a GNR em comunicado.Na fuga, durante a qual efetuou manobras perigosas, o homem tentou atropelar um militar da GNR, tendo a sua viatura colidido depois com um motociclo e abalroado outra viatura, posto o que ficou imobilizada.O jovem estava referenciado pelas autoridades, nomeadamente por furtos de viaturas e em residências.