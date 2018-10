Mãe e padrasto agrediram criança de oito anos com bofetadas na cara e com um cinto. Padrasto disse em tribunal que nem usava cintos. Mãe via as agressões e ignorava-as.

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou um casal a mais de dois anos de prisão efectiva por agressões ao filho da mulher. O padrasto agredia a criança com um cinto com o conhecimento da mãe, que esbofeteou a criança na cara com tal força que os dedos ficaram marcados na pele durante pelo menos dois dias. O menino tinha oito anos quando as agressões ocorreram. Os arguidos apresentaram um recurso para que fosse revogada a sentença, mas o mesmo foi negado.



O padrasto, que casou com a mãe da criança em 2016, agrediu diversas vezes o menino que veio da Roménia, onde vivia com os avós, para Portugal. O menino já vivia com o casal que entretanto quando este teve um segundo filho, actualmente com dois anos. O acórdão do tribunal refere que as agressões aconteceram, pelo menos, desde o início de Março de 2017, "com periodicidade variável e por diversas vezes".



A decisão do tribunal refere que o padrasto agrediu a criança em várias partes do corpo tendo, inclusivamente, utilizado um cinto para o efeito. Antes de lhe bater, o homem pedia ao menino que se despisse. Foram encontradas lesões nas costas, barriga, braços e pernas da criança, infligidas pelo acessório.



Segundo o tribunal, a mãe da criança sabia das agressões por parte do padrasto, mas nada fez para as travar. No dia 29 de Março de 2017, também ela agrediu o filho com várias bofetadas na cara que deixaram escoriações visíveis. Foram essas marcas na face que fizeram soar o alerta na escola.



O menino terá chegado à escola no dia 31 de Março de 2017 com as mãos a taparem a cara e com um comportamento mais envergonhado e recatado do que o normal, contou uma professora. Uma auxiliar e o pai de um dos colegas terão chamado a atenção para este comportamento e para as marcas na cara da criança, igualmente. A professora falou com a criança que a princípio lhe disse que tinha caído de bicicleta, apesar das evidentes marcas de dedos adultos na cara. A professora duvidou da história, suspeitando de maus tratos domésticos. Ligou então à Escola Segura que a aconselhou a levar a criança ao hospital.



No Hospital de Cascais, o menino foi alvo de uma avaliação médica em se registou ter sofrido "várias equimoses bilaterais na face", apresentando ainda escoriações com 5 centímetros de comprimento na região inferior do abdómen, no dorso e coxas, e ainda riscas vermelhas paralelas com cerca de 15 centímetros de comprimento, aos pares, nas coxas e braços. As feridas foram tratadas no mesmo hospital, onde ficou "em internamento protector" até 10 de Abril.



Na fase de investigação do julgamento, em que foi feita uma entrevista à criança, esta referiu que a mãe lhe bateu apenas uma vez e que ficou marcado pelas bofetadas na cara durante alguns dias, razão pela qual tanto a progenitora como o padrasto não o deixaram ir à escola naquele dia (29 de Março) e no dia seguinte.



A criança explicou ainda que muitas vezes o padrasto lhe batia porque ele "não respondia logo". O menino explicou que pedia ao padrasto que não lhe batesse com o cinto porque "lhe doía muito". Acrescentou ainda que o homem, por vezes, ia ter com ele à casa de banho, lhe pedia que se despisse e só depois o agredia. A mãe não fazia nada, nem pedia ao companheiro que não batesse ao filho.



O acórdão refere que a criança, actualmente numa casa de acolhimento, "esteve, ao longo de todo o depoimento, choroso, com os lábios a tremer, nervoso, a mexer e a puxar com força a ponta da camisola que vestia", mas que foi "lúcido, claro e isento" em todas as suas declarações. O tribunal afirma ainda que as agressões levaram a que o menino de oito anos se sentisse desprotegido, humilhado, nervoso e com medo. Ainda manifesta a mesma reacção quando se lembra dos acontecimentos.



O padrasto negou ter agredido a criança com um cinto, alegando que nem utilizava esse acessório. Indicou ainda que as feridas do rapaz - que alega nunca ter visto - terão sido provocadas na escola ou com colegas, contrastando com os testemunhos recolhidos junto de funcionários da escola que referiram o bom comportamento e sociabilidade do aluno no ambiente escolar.



O acórdão refere a intenção dos arguidos de maltratar o menino "ofendendo-o na sua dignidade pessoal, humilhando-o, amedrontando-o e perturbando-o no seu sentimento de segurança".



A mãe da criança não tem antecedentes criminais. Já o padrasto foi condenado três vezes: uma em 2011 por conduzir embriagado, e as outras duas em 2014 e 2016 por guiar sem habilitação legal.



O recurso apresentado pelos arguidos citava a "audibilidade do registo do depoimento do ofendido" durante a audiência do julgamento, a suspeição relativamente à juíza que presidiu ao julgamento e ainda a violação do princípio in dubio pro reo (expressão latina se pode traduzir como: "em caso de dúvida, a favor do réu"), pedindo que fosse revertida a decisão ou atenuada a pena.



No entanto, o Tribunal da Relação decidiu manter a pena de dois anos e quatro meses de prisão para a mãe e de dois anos e dez meses de prisão para o padrasto.