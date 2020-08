GNR detém mulher por atear incêndio em S. Pedro da Cova, Gondomar

A GNR deteve uma mulher, de 29 anos, suspeita de deflagrar um incêndio florestal na localidade de São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, distrito do Porto, anunciou hoje esta força de segurança.

"No âmbito de uma denúncia a informar que uma mulher se encontrava a atear um incêndio, no lugar de Béloi, os militares da guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde apuraram que a suspeita já se encontrava detida, em flagrante delito, por um militar da GNR e um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) que se encontravam de folga", explica a GNR, em comunicado.

A nota do Comando Territorial do Porto da GNR acrescenta que "a suspeita estava a espalhar álcool gel numa área de mato, tendo de seguida ateado fogo com recurso a um isqueiro, quando foi intercetada".

Na sequência deste incêndio arderam, segundo a GNR, cerca de 200 metros quadrados de mato adjacente a um aglomerado populacional, "tendo a rápida intervenção dos envolvidos prevenido que o foco tomasse proporções maiores".

O incêndio acabou extinto pelos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova.

A detida, que está indiciada de um crime de incêndio florestal, vai ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação das medidas de coação.