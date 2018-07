A Guarda Nacional Republicana identificou um jovem suspeito de tentativa de violação de uma mulher, após a última noite de concertos no festival Sumol Summer Fest, na Ericeira. Segundo fonte do Comando Territorial de Lisboa, depois de efectuadas várias diligências, não se confirmou a suspeita inicial de violação, mas o rapaz terá tentado violar a mulher numa zona contígua ao espaço onde decorre o festival.A mesma fonte adiantou à SÁBADO que, após receber um alerta por parte da equipa de segurança do festival, os militares começaram logo a recolher informação sobre o incidente, chegando à identificação de um homem que coincidia com a descriçao feita, tendo este sido constituído arguido e obrigado a apresnetar-se no Ministério Público na próxima segunda-feira.