A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 1.200 quilos de "carapau imaturo" que não tinha as "medidas regulamentares para ser comercializado", com um valor comercial de cerca de seis mil euros, tendo identificado o mestre da embarcação responsável pela captura.Segundo um comunicado da GNR "a Unidade de Controlo Costeiro, através do Sub-destacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, no dia 16 de Março, na localidade da Gafanha da Nazaré - Ílhavo, apreendeu 1.200 quilos de carapau" numa operação "destinada ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura e desembarque de pescado fresco".O barco fiscalizado, cujo mestre foi identificado pela GNR, "detinha a bordo o pescado imaturo, sem que o mesmo tivesse as medidas regulamentares para ser comercializado", mas que após uma inspecção sanitária "foi considerado próprio para consumo humano, tendo sido doado a diversas instituições de solidariedade social da região".