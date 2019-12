GEOTA acusa Iberdrola de ameaçar famílias expropriadas no Tâmega

"

"A construção de uma casa pode durar muito mais de dois anos. No entanto, foi apenas durante este tempo que a Iberdrola

se comprometeu

às famílias

a pagar o aluguer dos contentores onde

as

realojará. Enquanto membros da Comissão de Acompanhamento Ambiental, já falamos deste problema há mais de um ano, exigindo que h

aja

uma solução definitiva e acordada com os afetados", relata a associação de defesa do ambiente.





A barragem de Fridão, no rio Tâmega, consta há vários anos do Plano Nacional de Barragens, mas uma decisão definitiva sobre a construção daquele empreendimento hidroelétrico, que afeta vários concelhos (Amarante, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Mondim de Basto), tem sido sucessivamente adiada, num processo com avanços e recuos ao longo dos anos e vários governos.

"Eu não preciso do dinheiro da Iberdrola para nada, preciso é de uma casa para viver. A Iberdrola não tinha nada que nos pôr nos contentores, tinha era de nos fazer uma casa", diz Maria da Glória, moradora de Ribeira da Pena, perto do rio Tâmega. Tal como ela, outras 48 famílias estão a ser desalojadas e algumas colocadas em contentores pela Iberdrola, a empresa que está a construir a Barragem de Daivões.Estas situações estão a ser sinalizadas pela GEOTA, que acusam a empresa de estar a ameaçar a população destas zonas para que estas deixem as suas casas em troca de valores muito baixos. Em comunicado às redações, a associação ambiental afirma queos relatos das famílias afetadas evidenciam situações de desespero, com pressões para um acordo rápido, a meses de abandonarem os seus lares."Muitas destas histórias são contadas num novo documentário feito pela associação.