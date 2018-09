Moradores estão contra a requalificação de Santa Catarina e opõem-se à construção de um prédio que poderá obstruir a vista da Senhora do Monte.

Moradores de Lisboa uniram-se em duas petições diferentes para preservar os miradouros de Santa Catarina e da Senhora do Monte, na Graça: "Por um Adamastor de todos e para todos" e "Em Defesa do Miradouro da Senhora do Monte".



Santa Catarina: Encerramento "arbitrário e autoritário"



Por um lado temos a petição "Por um Adamastor de todos e para todos", que em menos de uma semana conseguiu mais de três mil subscritores. Os moradores estão contra o encerramento e acesso condicionado ao miradouro de Santa Catarina, em Lisboa, cuja decisão da autarquia foi feita sem "discussão ou sequer apresentação pública do plano de requalificação previsto" do local.



A medida da Câmara Municipal de Lisboa, anunciada no final de Julho, é considerada pelos queixosos de "arbitrária e autoritária" e é pedido que as obras de requalificação do espaço sejam interrompidas até que o assunto seja "amplamente discutido em sessão pública".



"Vimos assim exercer o nosso direito de interpelação a representantes eleitos, oferecendo à Câmara Municipal de Lisboa uma oportunidade de esclarecer os contornos pouco claros [sobre a reabilitação do miradouro vulgarmente conhecido como Adamastor] ", é referido na descrição da petição.



Entretanto, os deputados do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia Municipal de Lisboa questionaram a Câmara sobre a intervenção no miradouro de Santa Catarina, querendo saber também se está previsto limitar o acesso a outros locais públicos da cidade. Num requerimento a que a agência Lusa teve acesso, o grupo municipal do BE quer saber se o município se baseou "em algum estudo para determinar que aquele miradouro sofre de carga excessiva" e pergunta se, não sendo esse o caso, "outros espaços não poderão ter o acesso vedado também por apresentarem grandes afluências pontuais".



Assim, o BE questiona se a Câmara de Lisboa (liderada pelo PS) "está a planear utilizar o mesmo tipo de medidas para outros locais públicos na cidade (delimitação e horários de abertura), limitando o seu acesso aos lisboetas".



Recorde-se que no final de Julho, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, anunciou numa reunião do executivo que o miradouro de Santa Catarina, numa zona adjacente ao Bairro Alto, vai estar fechado durante o verão para ser requalificado. No final da intervenção, está previsto que o espaço seja vedado, reabrindo com acesso condicionado durante algumas alturas do dia.



Na altura, Duarte Cordeiro esclareceu que, "no processo de requalificação", será introduzida "uma vedação que permita que o miradouro esteja aberto ao público como hoje está [com acesso livre], mas também permita, se a sociedade assim o entender, delimitar o miradouro, permitindo que fique em descanso face à carga que actualmente tem". O responsável justificou que a decisão se prende com a possibilidade de "controlar melhor a carga que o miradouro tem, nomeadamente o número de pessoas permanentemente em utilização, e em simultâneo para garantir maior cuidado no que diz respeito à manutenção".



Senhora do Monte: Nove metros de altura que podem "desfazer" uma das melhores vista da cidade



Os moradores em Lisboa começaram outra petição contra a construção de um edifício de habitação que poderá vir a colocar em risco a integridade da actual vista panorâmica da Miradouro da Senhora do Monte. "Se este projecto avançar, ficará dentro da Zona Especial de Protecção da Capela de Nossa Senhora do Monte, e erguer-se-á como uma muralha que traz ensombramento da parte superior da Calçada do Monte e do lado esquerdo da Ermida", lê-se no abaixo-assinado agora lançado.



Em causa está o processo de construção de um prédio com para habitação no topo da Calçada do Monte, freguesia de São Vicente, com uma fachada contígua ao actual número 41, que se prologa até às escadinhas do miradouro e confrontando com a rua Damasceno Monteiro. De acordo com a proposta apresentada à câmara, divulgada no site CidadaniaLX, o prédio uma altura prevista total de nove metros e uma altura de fachada de seis metros, correspondentes a dois pisos acima da cota da soleira e a uma área de estacionamento subterrâneo com capacidade para seis carros.



Os responsáveis pela petição têm recolhido assinaturas de forma presencial na zona. Em causa, queixam-se com a provável diminuição do campo visual obtido a partir do popular miradouro e da zona ser de "risco sísmico, associada a deslizamentos de terras". "Se este projecto vir a luz do dia, um património paisagístico e até cultural, que é de todos, será completamente desfeito! Não deixemos que isto possa acontecer! Juntemo-nos pela defesa de um património paisagístico em risco, local de eleição da nossa freguesia de São Vicente e da cidade de Lisboa!", apela-se. Os subscritores acreditam, de acordo com a petição, que a construção deste projecto vá "obstruir a vista de rio Tejo do lado esquerdo do Castelo e a Igreja e o Convento da Graça".



"O Miradouro da Senhora do Monte, local de recolhimento religioso e devoção a Nossa Senhora, com uma procissão anual em Julho, é também visitado por largos milhares de portugueses e estrangeiros ao longo do ano. Tornou-se num ponto de peregrinação turísticas, acima de tudo por ser um local privilegiado para diariamente se vir admirar o pôr-do-sol. Nas festas de Lisboa e de fim de ano, é ponto obrigatório para ver o fogo de artifício", lê-se na petição.



De acordo com o jornal Público, "esta obra ainda está em processo de licenciamento na Câmara de Lisboa.