Foi criada esta segunda-feira uma petição contra o encerramento e acesso condicionado ao miradouro de Santa Catarina, em Lisboa. A medida da Câmara Municipal de Lisboa, anunciada no final de Julho, é considerada pelos queixosos de "arbitrária e autoritária" e é pedido que as obras de requalificação do espaço sejam interrompidas até que o assunto seja "amplamente discutido em sessão pública".

De acordo com o manifesto, o miradouro de Santa Catarina, situado junto ao Bairro Alto, foi "repentinamente encerrado em Julho", sem "discussão ou sequer apresentação pública do plano de requalificação previsto" do local.

"Vimos assim exercer o nosso direito de interpelação a representantes eleitos, oferecendo à Câmara Municipal de Lisboa uma oportunidade de esclarecer os contornos pouco claros [sobre a reabilitação do miradouro vulgarmente conhecido como Adamastor] ", é referido na descrição da petição.

A medida decorreu de uma reunião do município da capital no final de Julho, no qual Duarte Cordeiro, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, anunciou que o miradouro iria estar fechado durante o Verão para requalificação, prevendo-se que o local fosse vedado ao público e apenas reaberto com acesso condicionado durante alguns períodos do dia.

Na altura, o autarca explicou que a vedação iria permitir ao miradouro que ficasse "em descanso face à carga que actualmente tem" e que a ideia surgiu devido ao número de pessoas que o miradouro tem "permanentemente em utilização" e garantindo o "maior cuidado no que diz respeito à manutenção".

Na mesma reunião, Cordeiro referiu que deveriam ser responsabilizados pela conservação do miradouro aqueles que têm responsabilidade comercial no espaço. Caso não acontecesse essa manutenção, seria necessário à Câmara "alegar o interesse público e rescindir contrato".

Com a petição, os manifestantes solicitam a "marcação de uma sessão da Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aberta ao público na qual seja explicada a lógica das acções tomadas e partilhados os planos de obras existentes para o local" e a "interrupção imediata de quaisquer obras entretanto iniciadas e garantia de que não serão retomadas até que o plano das mesmas tenha sido amplamente discutido em sessão pública".

Além destes pontos, também é pedida a "clarificação do processo que presidirá à escolha de um novo locatário do quiosque sito no local, num momento em que o vice-presidente da Câmara de Lisboa deu a entender que pretende rescindir o contrato com actual locatário, tendo o plano de exploração anunciado na imprensa em toda a aparência sido desenhado com o intuito de excluí-lo".

A iniciativa surgiu do grupo Make Adamastor Public Again, na rede social Facebook e já recolheu mais de 1500 assinaturas em 24 horas.