O Miradouro de Santa Catarina ou do Adamastor, em Lisboa, terá uma vedação com dois metros de altura ao redor de todo o espaço público e outra mais baixa que envolverá a zona verde. O relvado será diminuído, devido ao prolongamento da zona com pedra, e substituído por arbustos.

O jornal Público teve acesso ao projecto do atelier de arquitectura paisagista Proap. Além da vedação, o miradouro terá três portas que permitirão que seja encerrado.