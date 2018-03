Tavinho, jogador de 24 anos do Farense, foi esta madrugada esfaqueado no pescoço, encontrando-se em estado grave no hospital de Faro. Segundo a TVI24, a agressão ocorreu junto a um bar em Vilamoura, Algarve.

Tavinho Foto: Cofina Media

O agressor ainda não foi encontrado pela GNR e a Polícia Judiciária já esteve no local do crime, a recolher provas. O alerta foi dado às 5h15.

A agressão aconteceu depois da vitória do Farense sobre o Olhanense, que fez com que o clube de Faro se qualificasse para o play-off de subida à II Liga.