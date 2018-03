Tavinho foi ferido com gravidade ao ser esfaqueado no pescoço, na madrugada de segunda-feira, em Vilamoura. Jogador já foi operado e encontra-se estável

O suspeito de ter esfaqueado o jogador do Farense Tavinho entregou-se às autoridades. De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, o homem dirigiu-se à GNR de Quarteira, na terça-feira, pelas 22 horas, e depois foi entregue à Polícia Judiciária.



Segundo a mesma fonte, o suspeito não terá prestado declarações.



Recorde-se que Tavinho, de 24 anos, foi ferido com gravidade ao ser esfaqueado no pescoço, na madrugada de segunda-feira, em Vilamoura. Depois de ser operado no Hospital de Faro, o jogador encontra-se "estável", conforme informou o presidente do clube, António Correia, na segunda-feira.



Segundo o dirigente, uma das facadas desferidas ao jogador "passou do pescoço até ao pulmão", causando lesões, o que está a obrigar a que esteja a respirar com o auxílio de uma máscara.