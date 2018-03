Os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão fazer greve entre 27 e 29 de Março para alertar para o que chamam de "situação caótica" naquela entidade, anunciou esta segunda-feira o seu sindicato.Em comunicado, o Sindicato dos Funcionários do SEF (Sinsef) acusa a tutela de passividade e de, juntamente com a Direcção Nacional, aplicar "políticas administrativamente absurdas".