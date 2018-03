A carregar o vídeo ...

No futuro, Hughes quer chegar à atmosfera com um foguete dirigido por um balão a gás. Essa é a sua próxima construção. Além disso, quer ser governador da Califórnia.

"Mad" Mike Hughes acredita que a Terra é plana. Para provar que o planeta é semelhante à forma de "um Frisbee", como o próprio descrevera à imprensa norte-americana, decidiu construir um foguete que o atirasse ao céu a 571.5 metros de altura. O lançamento aconteceu este sábado - e não foi bem sucedido.Ao se atirar ao céu a 563 km/h, em Amboy, Califórnia, anexado ao foguete, o veículo do motorista de limusina de 61 anos caiu no deserto de Mojava. A queda deu-se devido a erros de construção e a más condições climatéricas. Tirando uma dor de costas, o norte-americano sobreviveu à queda por ter accionado o pára-quedas a tempo.Na sua garagem, Hughes construiu o seu foguete durante meses. Ele converteu uma casa móvel numa rampa de lançamento vertical. "Estava farto de ouvir as pessoas a dizerem que me tinha acobardado e que, por isso, não tinha ainda construído o foguete", disse. "Estou farto de ouvir esse tipo de coisas. Por isso, ganhei coragem e fi-lo", continuou.