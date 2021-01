Funcionários da Segurança Social ganharam um milhão de euros em burla com imigrantes

Cinco funcionários da Segurança Social são 23 dos arguidos que vão a julgamento, em Fevereiro de 2021, num processo de corrupção, em que só um destes funcionários, do Areeiro, em Lisboa, terá lucrado mais de 800 mil euros ao atribuir o número de segurança social a cidadãos oriundos sobretudo da Índia, Paquistão e Bangladesh.





De acordo com o Público , o Ministério Público acusa os cinco funcionários da Segurança Social obtiveram ganhos ilegais superiores a um milhão de euros, que defende que sejam declarados perdidos a favor do Estado.Segundo o MP, o arguido que terá lucrado mais de 800 mil euros criou 4969números de identificação da Segurança Social (NISS) para estrangeiros sem a devida documentação e a troco de dinheiro, entre 100 a 200 euros por cada número. Nas buscas à sua casa, em junho de 2017, a Polícia Judiciária encontrou 57.700 euros em dinheiro, escondidos (três maços de notas), no tecto da casa de banho, cerca de 11.140 euros no carro e 1200 euros numa carteira.