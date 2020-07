Fundo recebeu 7,1 milhões da Segurança Social, mas não fez uma única obra

O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) foi criado em 2016 com o objectivo de requalificar património do Estado e criar habitação a preços acessíveis. Até hoje, já recebeu 7,1 milhões do Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social (FEFSS) mas não realizou qualquer obra.

De acordo com a edição desta quarta-feira do Público, o Governo autorizou investimentos de até 1,4 mil milhões de euros no FNRE e todos os anos disponibiliza na lei do Orçamento de Estado uma autorização para a transferência de 50 milhões. No entanto, nenhuma obra começou em nenhum dos imóveis que foram identificados para integrar este fundo e não existe ainda data para colocar os primeiros alojamentos no mercado do arrendamento acessível.