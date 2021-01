Sondagem deu 0,3% de intenções de voto ao CDS. Líder vai queixar-se à ERC

à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) para se queixar da sondagem "de alfaiate, feita à medida de quem manda". "



A Aximage decidiu antecipar o carnaval e começou hoje a ensaiar umas "palhaçadas"



Publicou uma sondagem de alfaiate,... Publicado por Francisco Rodrigues Dos Santos em Domingo, 3 de janeiro de 2021

até pode ser um desporto que agrade a alguns" e lembra os resultados dos Açores, onde o mesmo barómetro dava apenas 1% de intenções de voto ao CDS.





Na mesma publicação, Francisco Rodrigues Santos repete Rui Rio, líder do PSD, e partilha uma notícia da Visão, de setembro do ano passado, em que se lê que o diretor da Aximage, Almeida Ribeiro, é um antigo espião do SIS, antigo secretário de Estado de José Sócrates (entre 2009 e 2011) e conselheiro de Luís Filipe Vieira, tendo dirigido uma sondagem que dava uma vitória confortável ao presidente do Benfica nas eleições do clube.





A última sondagem da Aximage não foi simpática para o CDS, atribuindo apenas 0,3% das intenções de voto ao partido que tinha obtido 4% dos votos nas últimas eleições legislativas. O seu líder, Francisco Rodrigues dos Santos, admite agora recorrerA Aximage decidiu antecipar o carnaval e começou hoje a ensaiar umas "palhaçadas". Publicou uma sondagem de alfaiate, feita à medida de quem manda, na qual dá o PS a subir - apesar dos recentes escândalos - e o CDS, que os tem denunciado, a descer para os 0.3%", escreveu na rede social Facebook.O líder centrista aponta que anunciar a morte do CDS ""Os portugueses não merecem ser enganados por estes malabarismos. Nesse sentido, o CDS vai instar a ERC para que tome as medidas que se impõem para regular os procedimentos das empresas de sondagens, para evitar truques, falta de rigor técnico e "palhaçadas" como os que lemos hoje", termina.