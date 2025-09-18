Sábado – Pense por si

Portugal

Funcionamento do sistema informático do SNS totalmente normalizado

Lusa 13:08
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

O sistema informático do SNS esteve completamente inoperacional durante a noite.

O funcionamento do sistema informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou totalmente normalizado pelas 12:15, revelaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Sistema informático do SNS volta à normalidade após problemas técnicos
Sistema informático do SNS volta à normalidade após problemas técnicos

O sistema informático do SNS esteve desde quarta-feira com problemas e durante a noite ficou completamente inoperacional, constrangimentos que resultaram de uma atualização feita pela NOS no software da Rede Informática da Saúde (RIS).

Esta atualização, segundo a SPMS, provocou instabilidades nos sistemas de informação, "afetando alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na Prescrição Eletrónica Médica (PEM)".

Ao início da manhã, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) tinha dado conta destes problemas, que impediam os médicos de aceder às fichas do doente para fazer prescrições e ver exames, por exemplo.

Os problemas afetaram hospitais e centros de saúde e, pelas 12:15, o funcionamento já estava normalizado.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Informática e tecnologias de informação Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

Funcionamento do sistema informático do SNS totalmente normalizado